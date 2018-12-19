الصليب الأحمر: تبادل الأسرى اليمنيين قد يشمل ما يصل إلى 16 ألفا

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 04:40 م

أتباع لجماعة الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء يوم الأربعاء. تصوير: خالد عبد الله - رويترز

من ستيفاني نيبيهاي

جنيف (رويترز) - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأربعاء إن الطرفين المتحاربين في اليمن تبادلا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص يعتقد أنهم معتقلون وذلك في إطار اتفاق لتبادل الأسرى جرى التوقيع عليه الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تفرج جماعة الحوثي المدعومة من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية عن الأسرى في الوقت ذاته الشهر المقبل في إطار إجراءات لبناء الثقة جرى الاتفاق عليها في محادثات سلام أشرفت عليها الأمم المتحدة في السويد.

وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إفادة صحفية "طرفا الصراع تبادلا قوائم تضم 16 ألف اسم وأمامهما الآن ستة أسابيع للتأكد من دقة القوائم ومن أن هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال".

وأضاف لدى عودته من اليمن قائلا إن قائمة كل طرف تضم ثمانية آلاف اسم لأشخاص يبحثون عنهم ويعتقد أنهم معتقلون - ويفترض أن القوائم تضم أسماء "جميع" المعتقلين - لكن البعض قد يكون مات أو فقد وقد تكون هناك أسماء مكررة.

وتابع كاربوني أن العملية ستتطلب أن يضمن التحالف الذي تقوده السعودية سلامة المجال الجوي للطيران.

وقال إنه في غضون 40 يوما على توقيع الاتفاق في 11 ديسمبر كانون الأول سيكون أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر عشرة أيام لمقابلة من يتم الإفراج عنهم وإجراء الفحوص الطبية لهم وترتيب إعادتهم إلى ديارهم بالحافلات أو بالطائرات.

وتابع أنه من المتوقع أن تتضمن القوائم أسماء أشخاص معتقلين خارج اليمن وبعض الأجانب المحتجزين في البلاد ولم يورد مزيدا من التفاصيل.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك