هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أبريل, 2020 11:32 ص

عاملة بالمجال الصحي تقوم بقياس درجات حرارة ركاب في شاحنة بمدينة تعز اليمنية يوم 12 أبريل نيسان 2020. تصوير: أنيس ميهوب - رويترز.

من ستيفاني نبيهاي

جنيف (رويترز) - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس إن تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

وأضافت اللجنة أن حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس تجعل من الصعب بالفعل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم.

وحثت اللجنة، ومقرها جنيف، في البيان الذي ذكرت فيه بالاسم سوريا والعراق واليمن وقطاع غزة ولبنان والأردن، السلطات في المنطقة المضطربة على الاستعداد "لتداعيات مدمرة محتملة" و"زلزال اجتماعي واقتصادي".

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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