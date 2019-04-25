هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أبريل, 2019 10:46 ص

أفراد من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) تتقدم إلى طرابلس يوم 13 أبريل نيسان 2019. تصوير: عمران الفيتوري - رويترز.

جنيف/طرابلس (رويترز) - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس إن الوضع الإنساني يتدهور بشدة حول العاصمة الليبية طرابلس حيث "تتحول المناطق المكتظة بالسكان تدريجيا إلى ساحات قتال".

وأضافت اللجنة في بيان، بعد اشتباكات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع، أن المستشفيات تعاني نقصا مستمرا في الإمدادات الطبية مع حدوث انقطاعات للكهرباء وضعف محطات ضخ المياه.

وتابعت اللجنة قائلة "يتعين السماح للمستشفيات والمرافق الطبية والعاملين في قطاع الصحة والمركبات التي تنقل المصابين بأداء مهامها بأمان".

وكتبت منظمة الصحة العالمية على تويتر أن 278 شخصا قتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وأصيب 1332 شخصا.

وبدأت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، المتحالفة مع حكومة منافسة في شرق البلاد، هجوما على طرابلس لكنها لم تتمكن حتى الآن من اختراق الدفاعات الجنوبية للمدينة.

ودارت معارك ضارية للسيطرة على الضواحي الجنوبية وقرى قريبة، وتعرضت تلك المناطق للقصف وتبدلت السيطرة عليها من وقت لآخر بين الطرفين.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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