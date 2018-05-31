الصليب الأحمر: نرسل جراحين ومستلزمات طبية إلى غزة لعلاج الإصابات الشديدة
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دخان أسود يتصاعد قرب الحدود بين إسرائل وقطاع غزة يوم 29 مايو أيار 2018. تصوير: صهيب سالم - رويترز(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس إنها سترسل فريقين جراحيين إلى غزة لإقامة وحدة جراحية في المستشفى الرئيسي بالقطاع لعلاج حالات الإصابة الشديدة من الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين.
وقال روبرت مارديني مدير الصليب الأحمر لشؤون الشرق الأدنى والأوسط "هذا المزيج من الخبرة الطبية والمستلزمات سيعجل مرحلة الشفاء الطويلة وسيخفف الحمل عن نظام الرعاية الصحية المثقل بالأعباء".
وأضاف أن 13 ألفا أصيبوا منذ بدأت الاحتجاجات في 30 مارس آذار.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير)
رويترز