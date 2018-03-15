الصليب والهلال الأحمر في سوريا: قافلة مساعدات تدخل الغوطة الشرقية
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سيارة وشاحنة تابعتان للصليب والهلال الأحمر في دوما بالغوطة الشرقية يوم التاسع من مارس آذار 2018. تصوير: بسام خابيه - رويترز.(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا إن قافلة مساعدات تضم 25 شاحنة دخلت جيب الغوطة الشرقية الشمالي المحاصر يوم الخميس.
وقال الهلال الأحمر العربي السوري لرويترز إن قافلة تحمل حوالي 340 طنا من المساعدات الغذائية دخلت الغوطة الشرقية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز