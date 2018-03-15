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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 10:21 ص 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 10:21

سيارة وشاحنة تابعتان للصليب والهلال الأحمر في دوما بالغوطة الشرقية يوم التاسع من مارس آذار 2018. تصوير: بسام خابيه - رويترز. (reuters_tickers)