الصومال يأمر أكبر مسؤول بالأمم المتحدة بمغادرة البلاد

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يناير, 2019 06:43 ص

نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال. صورة من أرشيف رويترز.

مقديشو (رويترز) - أمرت حكومة الصومال أكبر مسؤول بالأمم المتحدة في البلاد بالمغادرة متهمة إياه بالتدخل في السيادة الوطنية وذلك بعد أيام من المخاوف التي أثارها بشأن ممارسات قوات الأمن الصومالية المدعومة من المنظمة الدولية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان إن نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال "غير مطلوب ولا يمكنه العمل في هذا البلد" وهو ما يمثل فعليا إعلانا بأن المسؤول شخص غير مرغوب فيه.

وأضاف البيان "يأتي القرار بعد أن خرق علانية السلوك الملائم لمكتب الأمم المتحدة في الصومال".

ولم يصدر أي تعليق على الفور من بعثة الأمم المتحدة في الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)

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