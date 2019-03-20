القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس لاستعراض "العلاقات الأخوية الصادقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين".

كانت وسائل الإعلام المغربية قالت الشهر الماضي إن المغرب استدعى سفيره إلى السعودية للتشاور في إشارة إلى وجود شقاق في العلاقات بين البلدين بشأن اليمن وقطر والصحراء الغربية.

وأضافت الوكالة السعودية أنه جرى خلال الاتصال أيضا استعراض تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد فرج)

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