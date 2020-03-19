هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2020 10:52 م

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مكة في صورة بتاريخ أول يونيو حزيران 2019. تصوير: وليد علي - رويترز.

الرياض (رويترز) - تحدث العاهل السعودي الملك سلمان يوم الخميس علنا للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا، متعهدا بمواصلة الإجراءات للحد من انتشاره وداعيا المواطنين للعمل معا لمواجهة الوباء العالمي.

وقال الملك سلمان (84 عاما) في خطاب بثه التلفزيون "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها".

وخلال الخطاب الذي استمر خمس دقائق، حث الملك الناس على التكاتف والتعاون والالتزام بالتوجيهات الرسمية.

وسجلت السعودية 36 حالة إصابة جديدة يوم الخميس ليصل العدد الإجمالي إلى 274. ولم تقع وفيات هناك حتى الآن.

واتخذت السعودية تدابير مشددة للتعامل مع التفشي، شملت وقف الرحلات الدولية وتعليق العمرة وإغلاق المساجد والمدارس والمراكز التجارية والمطاعم وطلبت من الناس التوقف عن الذهاب لأعمالهم.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس علقت الحكومة التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة خوفا من انتشار فيروس كورونا.

(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية)

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