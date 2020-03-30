هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2020 04:09 م

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض في صورة بتاريخ 26 مارس اذار 2020. صورة من الديوان الملكي السعودي.

الرياض (رويترز) - قال توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي يوم الاثنين إن السعودية ستتكفل بعلاج أي شخص مصاب بفيروس كورونا في البلاد في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة الزراعة خطوات لتعزيز إمدادات القمح والماشية الحية وسط مخاوف عالمية من حدوث نقص في المواد الغذائية.

وسجلت السعودية ثماني حالات وفاة من بين 1453 حالة إصابة وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقال الربيعة إن الملك سلمان سيتكفل بعلاج المواطنين والمقيمين الذين أصيبوا بالفيروس وحث الناس الذين لديهم أعراض على إجراء فحوص.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشرف على جهود احتواء الفيروس ليلا ونهارا.

وشوهد الأمير محمد أخر مرة بشكل علني خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الثالث من مارس آذار قبل أيام من احتجاز عمه وثلاثة من أبناء عمومته في خطوة اعتبرت تعزيزا لوصوله للعرش في نهاية المطاف.

ووجه الملك سلمان كلمة إلى الشعب قبل أسبوعين ورأس قمة استثنائية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لزعماء مجموعة العشرين لتعزيز الرد العالمي على جائحة كورونا.

ويعقد وزراء تجارة مجموعة العشرين مؤتمرا طارئا عبر الفيديو يوم الاثنين لبحث التعاون في سلسلة الإمدادات.

وقال متحدث باسم وزارة الزراعة السعودية في مؤتمر صحفي منفصل إن السعودية ستبدأ في استيراد ما لا يقل عن 1.2 مليون طن آخرين من القمح الشهر المقبل إضافة إلى الاحتياطيات الاستراتيجية التي تزيد على مليون طن.

وقال عبد الله أبا الخيل إن السعودية ستوسع أيضا من قائمة الدول التي يمكنها أن تستورد منها الماشية الحية.

(تغطية صحفية غيداء غنطوس وآلاء سويلم من دبي وستيفن كالين ومروة رشاد من الرياض - إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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