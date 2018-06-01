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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يونيو, 2018 01:25 ص 02 يونيو 2018 - آخر تحديث - 01:25

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال اجتماع في السعودية يوم 15 ابريل نيسان 2018. (صورة حصلت عليها رويترز من القصر الملكي السعودي). (reuters_tickers)