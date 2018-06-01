العاهل السعودي يعين وزيرين للعمل والثقافة
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العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال اجتماع في السعودية يوم 15 ابريل نيسان 2018. (صورة حصلت عليها رويترز من القصر الملكي السعودي).(reuters_tickers)
الرياض (رويترز) - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية نشرت يوم السبت بتعيين أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيرا جديدا للعمل والتنمية الاجتماعية كما أمر بإنشاء وزارة للثقافة.
وعين العاهل السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان وزيرا للثقافة بينما حل الراجحي محل علي بن ناصر الغفيص الذي أعفي من منصبه.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)
رويترز