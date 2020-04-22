هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2020 03:33 ص

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرياض بالسعودية يوم 14 أكتوبر تشرين الأول 2019. (صورة لرويترز من وكالة سبوتنيك للصور ويتم توزيعها كما تلقتها رويترز كخدمة لعملائها. هذه الصورة للأغراض التحريرية فقط. ليست للبيع ولا يسمح باستخدامها في حملات تسويقية أو إعلانية).

القاهرة (رويترز) - قالت رئاسة شؤون الحرمين في بيان يوم الأربعاء إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات "مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا".

كانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت يوم الثلاثاء إن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن وذلك خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

(تغطية صحفية أحمد طلبة - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

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