القاهرة (رويترز) - قال العاهل السعودي الملك سلمان يوم الأربعاء إنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم فيروس كورونا المستجد، فإن مجموعة العشرين للدول الاقتصادية الكبرى ستجتمع في قمة استثنائية للتوصل إلى مبادرات بهدف توحيد جهود محاربة الجائحة.
وقال العاهل السعودي على تويتر "في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء".
(تغطية صحفية نيرة عبد الله - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)