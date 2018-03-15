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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 03:33 م 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 15:33

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في النجف بالعراق يوم السابع من يناير كانون الثاني 2018. تصوير: علاء المارجاني - رويترز. (reuters_tickers)