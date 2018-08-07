العبادي: العراق لا يتعاطف مع العقوبات على إيران لكن سيلتزم بها
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رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في النجف في صورة بتاريخ 23 يونيو حزيران 2018. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.(reuters_tickers)
من أحمد رشيد
بغداد (رويترز) - ذكر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء أن العراق لا يتعاطف مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه.
وقال العبادي في مؤتمر صحفي "من حيث المبدأ نحن ضد العقوبات في المنطقة. الحصار والعقوبات تدمر المجتمعات ولا تضعف الأنظمة".
وأضاف "نعتبرها خطأ جوهريا واستراتيجيا وغير صحيحة لكن سنلتزم بها لحماية مصالح شعبنا. لا نتفاعل معها ولا نتعاطف معها لكن نلتزم بها".
وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بمنع الشركات التي تتعامل مع طهران من القيام بأنشطة في الولايات المتحدة مع بدء سريان العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران.
ويزداد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران وهما أكبر حليفين للعراق وتضع العقوبات حكومة تصريف الأعمال التي يقودها العبادي في موقف صعب.
وتستهدف العقوبات التي بدأ سريانها يوم الثلاثاء مشتريات إيران من الدولار الأمريكي وتجارة المعادن والفحم والبرمجيات الخاصة بالصناعة وقطاع السيارات.
وارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الثلاثاء بسبب القلق من أن تؤدي العقوبات إلى خفض الإمدادات العالمية على الرغم من أن أقوى الإجراءات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية لن تسرى قبل أربعة أشهر أخرى.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - علي خفاجي)
رويترز