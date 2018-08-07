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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أغسطس, 2018 05:37 م 07 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:37

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في النجف في صورة بتاريخ 23 يونيو حزيران 2018. تصوير: علاء المرجاني - رويترز. (reuters_tickers)