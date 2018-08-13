العبادي: العراق ملتزم بعدم التعامل بالدولار مع إيران وليس بكل العقوبات الأمريكية

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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 04:19 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:19

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال اجتماع في النجف بالعراق يوم 23 يونيو حزيران 2018. تصوير: علاء المرجاني - رويترز. (reuters_tickers)