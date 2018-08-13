العبادي: العراق ملتزم بعدم التعامل بالدولار مع إيران وليس بكل العقوبات الأمريكية
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رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال اجتماع في النجف بالعراق يوم 23 يونيو حزيران 2018. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.(reuters_tickers)
بغداد (رويترز) - قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الاثنين إن حكومته ملتزمة فقط بعدم التعامل بالدولار في تبادلاتها مع إيران وليس بكل العقوبات الأمريكية على طهران.
ونقل التلفزيون الحكومي عن العبادي قوله في مؤتمر صحفي "التزامنا في موضوع إيران هو عدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الأمريكية".
ويتناقض تصريحه هذا مع آخر أدلى به الأسبوع الماضي عندما قال إن العراق يختلف مع الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على إيران لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه مما أثار انتقادات من ساسة عراقيين متحالفين مع إيران ومن الجمهورية الإسلامية.
والولايات المتحدة وإيران حليفان للعراق.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز