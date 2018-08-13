العبادي: العراق ملتزم بعدم التعامل بالدولار مع إيران وليس بكل عقوبات أمريكا
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رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال اجتماع في النجف بالعراق يوم 23 يونيو حزيران 2018. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.(reuters_tickers)
من أحمد رشيد
بغداد (رويترز) - تراجع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن التزامه بالعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، قائلا إن حكومته ستتقيد فقد بحظر التعامل بالدولار في المبادلات مع طهران.
ونقل التلفزيون الحكومي عن العبادي قوله في مؤتمر صحفي "التزامنا في موضوع إيران هو عدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الأمريكية".
وكان العبادي قال الأسبوع الماضي إن العراق يختلف مع الولايات المتحدة بشأن فرض عقوبات على إيران لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه مما أثار انتقادات من ساسة عراقيين متحالفين مع إيران ومن الجمهورية الإسلامية.
والولايات المتحدة وإيران حليفتان للعراق رغم أن الخلافات بينهما تزداد حدة. وتضع العقوبات الأمريكية حكومة تصريف الأعمال برئاسة العبادي في موقف صعب.
وتستهدف العقوبات تجارة إيران في الذهب وغيره من المعادن النفيسة ومشترياتها بالدولار الأمريكي وقطاع السيارات فيها.
وسئل العبادي عما إذا كانت بغداد ستوقف واردات الشركات الحكومية من السلع والأجهزة والمعدات من إيران فقال إن الأمر لا يزال قيد البحث.
وأضاف "لم نتخذ أي قرار بهذا الشأن بصراحة ولم نناقش هذا الأمر لحد الآن".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز