هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 02:46 م

اسطنبول (رويترز) - قال ثلاثة أشخاص إن جيمس لو ميسورييه البريطاني الذي أسس منظمة قامت بتدريب منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) توفي في اسطنبول يوم الاثنين.

وقال أحد جيران لو ميسورييه إن مؤسس منظمة (ماي داي رسكيو) عثر عليه ميتا في وقت مبكر من الصباح قرب منزله في حي باي أوغلو في وسط اسطنبول.

وقال مصدر أمني لرويترز إن هناك اعتقادا بأن لو ميسورييه سقط من شرفة مسكنه الذي يتخذه مكتبا وإنه يجري التعامل مع وفاته على أنها قد تكون انتحارا. وقال شخص ثالث وهو دبلوماسي إن ملابسات وفاته غير واضحة.

ونُسب إلى الخوذ البيضاء التي تعرف رسميا باسم الدفاع المدني السوري الفضل في إنقاذ الآلاف في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا خلال سنوات من قصف قوات الحكومة السورية والقوات الروسية لهذه المناطق في إطار الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات.

ويقول أعضاء الخوذ البيضاء إنهم محايدون بينما يصفهم الرئيس السوري بشار الأسد ومؤيدوه بأنهم أدوات للدعاية للغرب والمعارضة التي يقودها إسلاميون.

وبدأت (ماي داي رسكيو)، وهي منظمة غير هادفة للربح، عملياتها في عام 2014 وأسست مكتبا في اسطنبول في عام 2015 لدعم مشروعها في سوريا. ويقول موقعها على الإنترنت إن الأمم المتحدة وحكومات مختلفة تمول مشروعاتها. ولم ترد (ماي داي رسكيو) على رسالة بالبريد الإلكتروني للاستفسار عن لو ميسورييه.

ومنحت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا لو ميسورييه وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني وسام فارس في عام 2016 للخدمات التي قدمها للدفاع المدني السوري وحماية المدنيين في سوريا.

وقال المصدر الأمني إن زوجة لو ميسورييه قالت للشرطة إنها وزوجها تناولا حبوبا منومة حوالي الساعة الرابعة صباحا. وأضاف المصدر أن الزوجة قالت أيضا إنها استيقظت في وقت لاحق بعد طرقات على الباب لتكتشف أن زوجها ممدد في الشارع وأن الشرطة تحيط به.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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