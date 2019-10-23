هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 05:57 م

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي (يمينا) يجري محادثات مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في بغداد يوم الأربعاء. صورة لرويترز من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي. تحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في أرشيف.

من إدريس علي أحمد أبو العينين

بغداد (رويترز) - رفض العراق يوم الأربعاء أي وجود طويل الأمد للقوات الأمريكية التي عبرت حدوده خلال انسحابها من شمال سوريا، في ازدراء واضح لوزير الدفاع الأمريكي الزائر مارك إسبر الذي قال في بادئ الأمر إن القوات ستبقى في العراق.

وبعد اجتماع مع إسبر كرر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي موقفه السابق بأن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا سيسمح لها بالمرور عبر العراق فقط وقال إنه لن تبقى أي قوات في العراق بدون موافقة الحكومة.

‭‭‭ ‬‬‬وقال عبد المهدي في بيان إن العراق "يتخذ كل الاجراءات القانونية الدولية" لضمان مغادرة القوات الأمريكية كما هو مطلوب. ولم يدل بأي تفاصيل.

كان إسبر قال في وقت سابق للصحفيين إن القوات المنسحبة من سوريا ستتوجه إلى غرب العراق لقتال تنظيم الدولة الإسلامية و"المساعدة في الدفاع عن العراق" لكنه تراجع على ما يبدو يوم الثلاثاء قائلا إن واشنطن تهدف إلى إعادتهم للوطن في نهاية المطاف.

واجتمع إسبر يوم الأربعاء أيضا مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري. وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان إنهما بحثا التعاون العسكري "والتشاور في ما يخص الأحداث العسكرية التي تمر بها المنطقة".

والعراق أحد الحلفاء الإقليميين الذي تابع عن كثب قرار الرئيس دونالد ترامب المفاجئ بالانسحاب من شمال سوريا والتوقف عن حماية المقاتلين الأكراد الذين ساعدوا القوات الأمريكية في القتال ضد الدولة الإسلامية.

ويستضيف العراق قوة منفصلة تتألف من نحو خمسة آلاف جندي للمساعدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية. ولكن العراق تربطه علاقة طيبة أيضا مع إيران عدو واشنطن.

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(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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