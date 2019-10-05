هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2019 11:40 ص

أشخاص يحملون جثمان أحد قتلى اضطرابات العراق يوم الجمعة. تصوير: وسام العقيلي - رويترز.

بغداد (رويترز) - رفعت السلطات العراقية يوم السبت حظر التجول الذي فرضته قبل أيام في بغداد وتحداه المحتجون بينما ارتفع عدد القتلى جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى 72 شخصا.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في العاصمة وعم الهدوء الشوارع والميادين الرئيسية. وتغلق حواجز خرسانية المناطق التي تجمع فيها المحتجون بالآلاف واشتبكوا مع الشرطة خلال الأيام الماضية.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وهي منظمة شبه رسمية، إن قوات الأمن احتجزت مئات الأشخاص بتهمة التظاهر ثم أطلقت سراح معظمهم.

وقال مراسلون من رويترز إن قناصة من الشرطة أطلقوا النار على المحتجين يوم الجمعة مما يصعد الأساليب العنيفة التي تستخدمها قوات الأمن والتي شملت إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

واتهمت قوات الأمن مسلحين بالاندساس وسط المحتجين لإطلاق النار على الشرطة .وقُتل عدد من أفراد الأمن.

وبدأت الاحتجاجات على التوزيع غير العادل لفرص العمل ونقص الخدمات والفساد الحكومي يوم الثلاثاء في بغداد ثم انتشرت على نحو سريع إلى بقية المدن العراقية خاصة في الجنوب.

وهذه أكثر الاحتجاجات دموية بالعراق منذ الإعلان عن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في 2017 وتسببت في هزة لحكومة عادل عبد المهدي التي تولت السلطة قبل عام.

واستجابت الحكومة للاحتجاجات بوعود إصلاح غامضة والتي لن تهدئ المحتجين على الأرجح.

ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يحظى بشعبية واسعة ويسيطر على كتلة كبيرة في البرلمان، يوم الجمعة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعلنت كتلة برلمانية كبيرة أخرى على الأقل تحالفها مع الصدر ضد الحكومة.

ومن المنتظر أن يجتمع البرلمان يوم السبت لمناقشة مطالب المحتجين. وأعلنت الكتلة التابعة للصدر أنها ستقاطع الجلسة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية -تحرير حسن عمار)

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