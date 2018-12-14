العراق يستدعي السفير التركي بشأن ضربات جوية تركية

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 05:29 م

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان يوم الجمعة إنها استدعت السفير التركي في بغداد وسلمته رسالة احتجاج بشأن "خروقات جوية متكررة" للمجال الجوي.

وذكر البيان "أن الوزارة تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرق للأجواء العراقية واستهداف للعديد من المواقع في شمال العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات".

وقال الجيش التركي في وقت سابق إن تركيا شنت ضربات جوية في شمال العراق يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل ثمانية من مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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