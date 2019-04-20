هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2019 06:03 م

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي في الرياض يوم 17 ابريل نيسان 2019 - صورة لرويترز من الديوان الملكي السعودي

بغداد (رويترز) - استضاف العراق مسؤولين برلمانيين كبارا من الخصمين اللدودين السعودية وإيران يوم السبت في إطار سعي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تعزيز دور بلاده الجديد كوسيط في المنطقة.

وشارك مسؤولون بينهم رؤساء برلمانات تركيا والكويت وسوريا والأردن في المؤتمر الذي استغرق يوما واحدا في العاصمة العراقية لبحث أمن المنطقة وقضايا دبلوماسية واقتصادية.

وفي الآونة الأخيرة، زار عبد المهدي إيران والسعودية، وهما قوتان نفطيتان تتنافسان منذ وقت طويل على النفوذ في الشرق الأوسط. وليس من المعتاد أن يحضر مسؤولون سعوديون وإيرانيون نفس الفعاليات.

وكان عبد المهدي قال إن العراق سيحتفظ بعلاقات قوية مع إيران، وكذلك مع واشنطن وجيرانه في المنطقة، الذين يعتبر كثير منهم، مثل السعودية، طهران خصما.

وردد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي رأس المؤتمر في بغداد يوم السبت، الرسالة ذاتها.

فقد قال في بيان "ما يربطنا بجيراننا هو المصير الجغرافي المشترك والمصالح المشتركة ".

وقال البيان إن المسؤولين الزائرين تعهدوا بدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في العراق ودعم استقراره في أعقاب انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية بعد حرب استمرت ثلاث سنوات.

والتقى عبد المهدي بالملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للرياض التي كانت أول زيارة رسمية يقوم بها للمملكة منذ تولى منصبه قبل ستة أشهر.

كان العراق والسعودية على خلاف منذ الغزو العراقي للكويت في عام 1990، لكن البلدين تبنيا في الآونة الأخيرة مسعى دبلوماسيا لتحسين العلاقات.

وجاءت زيارة عبد المهدي إلى الرياض بعد عشرة أيام من زيارة إيران. والتقى خلال زيارته لطهران بالرئيس حسن روحاني والزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

والعديد من زعماء العراق ينتمون للأغلبية الشيعية وتربطهم علاقات وثيقة مع إيران.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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