هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يناير, 2020 04:26 م

بغداد (رويترز) - قال الجيش العراقي يوم الخميس إنه استأنف عملياته بالتعاون مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتوقفت هذه العمليات في أعقاب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وما تبعه من هجمات إيرانية على قاعدتين في العراق تستضيفان قوات أمريكية.

وقال بيان الجيش "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية في مناطق عديدة من العراق ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".

(تغطية صحفية عزيز اليعقوبي - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم)

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