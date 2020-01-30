هذا المحتوى تم نشره يوم 30 يناير, 2020 06:41 م

بغداد (رويترز) - قال الجيش العراقي يوم الخميس إنه استأنف عملياته بالتعاون مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتوقفت هذه العمليات في أعقاب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وما تبعه من هجمات إيرانية على قاعدتين في العراق تستضيفان قوات أمريكية.

وأوقف التحالف الذي يقاتل متشددي الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أغلب عملياته في الخامس من يناير كانون الثاني للتركيز على حماية قوات التحالف وقواعده وسط تزايد التوتر مع إيران.

كما صدق البرلمان العراقي على قرار يبلغ الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية على أراضي البلاد.

وقال بيان الجيش "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية في مناطق عديدة من العراق ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الإسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية".

وأدانت بغداد قتل سليماني والهجمات الصاروخية الإيرانية ووصفتهما بأنهما اعتداء على البلاد وانتهاك لسيادتها.

وطلب عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي المستقيل، من واشنطن الاستعداد لسحب القوات الأمريكية بما يتسق مع طلب البرلمان. ورفضت الحكومة الأمريكية حتى الآن الدعوة لسحب قواتها.

لكن واشنطن قالت إنها تبحث احتمال توسيع نطاق مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق في إطار خطة "لتصحيح توزيع الأعباء في المنطقة".

(تغطية صحفية عزيز اليعقوبي - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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