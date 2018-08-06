هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أغسطس, 2018 02:23 م 06 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:23

بغداد (رويترز) - أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق يوم الاثنين "انتهاء عملية العد والفرز اليدوي رسميا" لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو أيار، لكن أوضحت أنها اضطرت إلى اختصار العملية في بغداد بعد أن أتى حريق على مخزن لصناديق الاقتراع.

كان البرلمان قد أمر بإعادة فرز الأصوات في يونيو حزيران بعدما خلص تقرير حكومي إلى وقوع مخالفات خطيرة في عملية الفرز الأولية التي استخدمت فيها السلطات نظاما إلكترونيا.

وقال متحدث باسم المفوضية في بيان إنها قررت "إلغاء عمليات العد والفرز اليدوي لمكتب انتخابات بغداد/الرصافة... بعد حصول الحريق الذي تعرضت له مخازن مكتب الرصافة".

وذكر البيان للمرة الأولى فيما يبدو أن "صناديق الاقتراع تعرضت للتلف بالكامل جراء الحادث مما يتعذر معه اجراء عملية إعادة العد والفرز اليدوي"، وهو ما يناقض تصريحات رسمية سابقة عن أنه تم إنقاذ الصناديق.

وكان الحريق قد أثار مخاوف من أن نزاعا انتخابيا قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف. لكن هذه المخاوف هدأت نسبيا بعدما أحجم رجل الدين مقتدى الصدر الذي فازت كتلته بمعظم الأصوات، عن دعوة أنصاره للخروج إلى الشوارع.

وبعد الحريق جمد البرلمان عمل رئاسة مفوضية الانتخابات وتم تشكيل لجنة من القضاة لتشرف على إعادة فرز الأصوات. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة نتائجها في غضون أيام.

وقال القاضي ليث جبر حمزة في البيان إن "مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين قد أنهى عمليات العد والفرز اليدوي لجميع المراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في عموم محافظات العراق وانتخابات الخارج".

وأثارت الضبابية السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التوترات في وقت ينفد فيه صبر العراقيين من سوء الخدمات الأساسية والبطالة وتباطؤ وتيرة إعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز