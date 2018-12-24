تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

العراق يعين وزيرين إضافيين للحكومة الجاري تشكيلها

رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي يتحدث في بغداد يوم العاشر من نوفمبر تشرين الثاني 2018. تصوير: ثائر السوداني - رويترز.

(reuters_tickers)

من أحمد رشيد

بغداد (رويترز) - وافق برلمان العراق يوم الاثنين على وزيرين جديدين في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لكن استمرار الانقسامات السياسية أعاق محاولاته لاستكمال تشكيل حكومته فظلت حقائب الدفاع والداخلية والعدل شاغرة.

وحالت الخلافات الشديدة، بين كتلة الإصلاح بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وكتلة البناء بزعامة هادي العامري دون استكمال تشكيل الحكومة الذي يشمل 22 وزيرا.

وكان من المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان على آخر خمسة مناصب وزارية شاغرة لكنهم وافقوا فقط على شيماء خليل وزيرة للتعليم ونوفل موسى وزيرا للهجرة قبل أن تعم الفوضى خلال الجلسة.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك