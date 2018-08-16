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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 07:42 م 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:42

بغداد (رويترز) - قال الجيش العراقي في بيان يوم الخميس إن الطائرات العراقية قصفت تجمعا لأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد داخل سوريا وقتلت عددا منهم كانوا يخططون لشن هجمات عبر الحدود .

وأضاف أن طائرات من طراز (إف-16) قصفت "غرفة عمليات" كان أعضاء التنظيم يجتمعون بها. وألحق العراق هزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان يحتل في وقت ما ثلث مساحة البلاد، لكنه لا يزال يشكل تهديدا على طول الحدود مع سوريا.

وقال بيان الجيش "بحسب المعلومات الاستخبارية كان هؤلاء الإرهابيون الذين تم قتلهم يخططون لعمليات إجرامية بالأحزمة الناسفة لاستهداف الأبرياء خلال الأيام القليلة المقبلة داخل العراق".

وشن الجيش العراقي عدة ضربات جوية على أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا منذ العام الماضي بموافقة الرئيس السوري بشار الأسد والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم المتشدد.

ويتمتع العراق بعلاقات طيبة مع إيران وروسيا وهما الداعمان الأساسيان للأسد في الحرب الدائرة في بلاده. ويحظى العراق أيضا بدعم قوي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتصارا نهائيا على تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر كانون الأول، لكن التنظيم لا يزال يعمل من جيوب على طول الحدود مع سوريا ومن منطقة جبلية وعرة في شمال العراق.

ولا يزال التنظيم ينصب كمائن ويتفذ عمليات اغتيال وتفجيرات في أنحاء العراق بعد أن اضطر للتخلي عن هدفه بإنشاء دولة خلافة على أراض بالعراق وسوريا.

(اعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز