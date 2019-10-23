هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 03:47 م

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يتحدث في بغداد يوم الأربعاء. تصوير: خالد الموصلي - رويترز.

بغداد (رويترز) - قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الأربعاء إن بغداد "تتخذ الاجراءات القانونية الدولية كافة" بشأن دخول القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا المجاورة في محاولة فيما يبدو لتأكيد معارضة بلاده لوصول القوات الأمريكية.

وأكد عبد المهدي في بيان مجددا موقف الحكومة القائل بأن القوات الأمريكية المنسحبة من شمال شرق سوريا والتي تحركت صوب العراق غير مسموح لها بالبقاء في البلاد.

وأضاف قائلا "أصدرنا بيانا رسميا بذلك ونتخذ الاجراءات القانونية الدولية كافة ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم في هذا الشأن".

وصدر بيان عبد المهدي بعد اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي وصل إلى بغداد يوم الأربعاء في زيارة لم يعلن عنها من قبل.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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