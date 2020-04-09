هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أبريل, 2020 12:09 م

الرئيس العراقي برهم صالح في دافوس يوم 22 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

بغداد (رويترز) - كلف الرئيس العراقي برهم صالح يوم الخميس رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تُكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.

وذكر التلفزيون الرسمي أن تكليف الكاظمي جاء بعد قليل من إعلان عدنان الزرفي اعتذاره عن تكليفه بتشكيل الحكومة بعدما أخفق في حشد الدعم الكافي. وأعلن الزرفي قراره في بيان يوم الخميس.

ولا يزال عادل عبد المهدي، رئيس الحكومة التي أسقطتها الاحتجاجات في نوفمبر تشرين الثاني، يقود حكومة تصريف أعمال. وكان محمد علاوي، أول من اختاره صالح لتشكيل الحكومة، قد سحب تكليفه في الأول من مارس آذار بعد أربعة أسابيع قضاها في محاولات فاشلة لكسب التأييد.

ويواجه العراق، الذي أنهكته بالفعل عقود من العقوبات والحرب والفساد السياسي، أزمات اقتصادية واضطرابات اجتماعية وتفشيا متزايدا لوباء فيروس كورونا.

ومثل خيارات صالح السابقة، يعتبر الكاظمي شخصية سياسية مستقلة يتعين أن يسعى لكسب تأييد الأحزاب الطائفية النافذة التي تهيمن على البرلمان لتقر تشكيلته للحكومة خلال شهر. وكان الكاظمي رئيسا للمخابرات منذ 2016.

وقال الزرفي في بيان إن انسحابه يرجع لأسباب داخلية وخارجية دون أن يفصح عن المزيد. وأضاف أن قراره جاء للحفاظ على العراق ومصالحه.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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