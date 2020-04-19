هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2020 03:57 م

شعار رويترز على حافلة في دافوس بسويسرا في صورة بتاريخ 19 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.

لندن (رويترز) - رفعت السلطات العراقية يوم الأحد تعليقها الرخصة الممنوحة لوكالة رويترز للأنباء للعمل في البلاد.

وكان العراق علق رخصة وكالة رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب تقرير عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق.

وأخطرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية رويترز بقرار رفع التعليق إيمانا منها "في منح الإعلام مساحة العمل بشفافية وحيادية ونزاهة ... (مع) الالتزام التام بالعمل وفق لائحة قواعد البث الإعلامي" التي أعدتها الهيئة المستقلة.

وقالت رويترز إنها "سعيدة للغاية برفع التعليق وإن بإمكاننا مواصلة التغطية الصحفية من العراق".

وقالت الوكالة في بيان "نحن نثمن الجهود التي بذلتها السلطات العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات لتسوية هذه المسألة بسرعة".

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك