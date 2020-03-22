هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2020 02:04 م

جندي عراقي يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في بغداد يوم 18 مارس آذار 2020. تصوير: ثائر السوداني - رويترز.

بغداد (رويترز) - قالت الحكومة العراقية في بيان يوم الأحد إنها مدت أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها حتى يوم 28 مارس آذار في إطار إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أنها قررت أيضا مد العمل بحظر جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد وإليها حتى 28 مارس آذار.

وكان حظر التجول الذي فُرض يوم 17 مارس آذار يمنع الأفراد من الانتقال من بغداد وإليها.

وقالت وزارة الصحة يوم الأحد إنه تم التأكد مما لا يقل عن 230 حالة إصابة بفيروس كورونا في العراق حتى الآن، وإن 20 شخصا توفوا بسبب الفيروس.

(تغطية صحفية أحمد رشيد - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك