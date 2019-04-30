بغداد (رويترز) - قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء إن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يشكل خطرا كامنا في جميع أنحاء العالم رغم تضاؤل قدراته، وإن الفيديو الذي ظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي تم تصويره في منطقة نائية.
ولم يحدد عبد المهدي في أي بلد تقع تلك المنطقة. وقال إن مقطع الفيديو المنسوب للبغدادي، والذي نشر على الإنترنت في وقت متأخر يوم الاثنين، هو محاولة لدعم أنصار الدولة الإسلامية وإن التنظيم سيحاول تنفيذ مزيد من الهجمات.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)