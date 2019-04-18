هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2019 03:34 م

وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم في موسكو يوم 30 يناير كانون الثاني 2019. تصوير: ماكسيم شيماتوف - رويترز

دبي (رويترز) - نقلت قناة العربية المملوكة لسعوديين يوم الخميس عن وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم قوله إن الرياض وبغداد اتفقتا على التعاون في مجالي الأمن والمخابرات في الوقت الذي تشجع فيه الرياض بغداد على التخلص من نفوذ إيران في المنطقة.

وكان العراق في السابق أقرب لإيران القوة الشيعية الرئيسية في الشرق الأوسط ومنافسة السعودية على مد النفوذ في المنطقة.

جاء الإعلان خلال زيارة وفد عراقي بقيادة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى السعودية.

وقال مكتب عبد المهدي يوم الخميس إنه اجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد يوم من أول زيارة رسمية يقوم بها للمملكة.

وجاء الاجتماع مع ولي العهد بعد لقائه بالملك سلمان يوم الأربعاء. وقال مكتبه إن الزعيمين وقعا 13 اتفاقا في مجالات منها التجارة والطاقة والتعاون السياسي دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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