العربية: التحالف بقيادة السعودية يدمر زورقين للحوثيين كانا يهددان ناقلة نفط
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دبي (رويترز) - قال تلفزيون العربية يوم الأربعاء إن قوات التحالف بقيادة السعودية دمرت زورقين للحوثيين كانا يهددان ناقلة نفط في البحر الأحمر.
كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف دمرت "زورقين للميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في المياه الدولية كانا يهددان إحدى ناقلات النفط التجارية في البحر الأحمر.. فيما تمكن زورقان آخران من الفرار".
ولم يقدم التقريران تفاصيل عن الناقلة أو تعرضها لأي أضرار.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز