العربية: التحالف بقيادة السعودية يدمر زورقين للحوثيين
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دبي (رويترز) - قال تلفزيون العربية يوم الأربعاء إن قوات التحالف بقيادة السعودية دمرت زورقين للحوثيين كانا يهددان ناقلة نفط في البحر الأحمر.
كما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف دمرت "زورقين للميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في المياه الدولية كانا يهددان إحدى ناقلات النفط التجارية في البحر الأحمر.. فيما تمكن زورقان آخران من الفرار".
ولم يقدم التقريران تفاصيل عن الناقلة أو تعرضها لأي أضرار.
والشهر الماضي، قال التحالف إن جماعة الحوثي هاجمت ناقلة نفط سعودية قبالة ميناء الحديدة الرئيسي في اليمن مما ألحق بها أضرارا طفيفة. وذكرت جماعة الحوثي أنها استهدفت سفينة حربية تابعة للتحالف في البحر الأحمر.
وتدخل التحالف، المدعوم من الغرب والمؤلف في أغلبه من دول خليجية، في الحرب اليمنية عام 2015 لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا ودحر جماعة الحوثي التي لا تزال تسيطر على شمال البلاد.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز