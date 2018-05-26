العربية: التحالف بقيادة السعودية يقول إنه أحبط هجوما قرب مطار أبها
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
دبي (رويترز) - نقلت قناة تلفزيون العربية المملوكة للسعودية يوم السبت عن التحالف الذي تقوده المملكة قوله إنه أحبط محاولة هجوم "إرهابي" بطائرة بدون طيار قرب مطار أبها بجنوب السعودية.
وطبقا لتلفزيون العربية قال التحالف إنه دمر الطائرة لدى محاولتها الاقتراب من مطار أبها مشيرا إلى أن المطار يعمل بشكل طبيعي.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز