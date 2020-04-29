هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2020 09:16 ص

دبي (رويترز) - قالت قناة العربية التلفزيونية يوم الأربعاء إن ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى حث لبنان على إثبات التزامه بالإصلاحات كي يتلقى مساعدات دولية.

وتجددت الاحتجاجات في لبنان بعد انهيار عملته وزيادة التضخم وارتفاع البطالة، لكن الصعوبات المالية تفاقمت مع إجراءات العزل العام المفروضة لكبح وباء فيروس كورونا.

ويهدد الاضطراب المتنامي بانزلاق البلاد إلى صراع أشد خطورة حتى رغم تطلعها لتمرير خطة إنقاذ اقتصادي والدخول في محادثات مع الدائنين الأجانب بعدما تخلفت الشهر الماضي عن سداد التزامات دين ثقيلة.

ونقلت العربية عن شينكر قوله إن أسباب أزمة لبنان هي تراكم للقرارات المالية الخاطئة والتراخي إضافة إلى الفساد والمحسوبية المترسخين.

وأضاف في مقابلة مع القناة أن لبنان لكي يكون "في موقع يسمح له بتلقي مساعدة مؤسسات مالية دولية، عليه أن يثبت أنه مستعد لاتخاذ خيارات صعبة وقرارات تثبت مئة في المئة التزامه بالإصلاح".

وأجرت قناة الحدث التابعة لقناة العربية مقابلة أيضا مع شينكر الذي خص بالذكر إصلاحات في قطاعات الطاقة والجمارك والاتصالات والضرائب.

وتسعى الحكومة اللبنانية، التي تشكلت في يناير كانون الثاني بدعم من جماعة حزب الله المدعومة من إيران، جاهدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية يطالبها بها المانحون الأجانب. وتصنف الولايات المتحدة حزب الله جماعة إرهابية.

ورحب المسؤول الأمريكي أيضا بإعلان التحالف الذي تقوده السعودية وقف إطلاق النار في اليمن حيث يخوض حربا منذ خمس سنوات ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وجاءت الهدنة في إطار مساعي الحد من انتشار فيروس كورونا وكإجراء لدعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام.

(تغطية صحفية ماهر شميطلي - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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