العشرات بالمغرب ينظمون وقفات صامتة لتأبين سائحتين قُتلتا في جبال أطلس

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 09:46 م

مغاربة ينظمون وقفة صامتة أمام سفارة الدنمرك بالرباط لتأبين الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن والنرويجية مارين يولاند يوم السبت. تصوير: يوسف بودلال - رويترز

الرباط (رويترز) - شهدت العاصمة المغربية الرباط تنظيم وقفات صامتة يوم السبت للتضامن مع أسر سائحتين إحداهما نرويجية والأخرى دنمركية ذُبحتا في منطقة جبال أطلس الأسبوع الماضي.

ووضع عشرات المشاركين من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الزهور وأضاءوا الشموع أمام مقر السفارة النرويجية ثم السفارة الدنمركية.

كما رفعوا لافتات تندد بجريمة قتل السائحتين وعبروا عن تعازيهم لأسرتيهما وتضامنهم معهما.

وعُثر يوم الاثنين على جثتي الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) مذبوحتين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.

واعتقلت السلطات أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عاما من مناطق بالقرب من مراكش فيما يتصل بمقتل السائحتين.

وقالت السلطات المغربية إن المشتبة بهم الأربعة بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية وزعيمه أبو بكر البغدادي في تسجيل مصور الأسبوع الماضي.

وألقى المكتب المركزي للأبحاث القضائية القبض على تسعة أشخاص أخرين في عدة مدن مغربية يوم الجمعة للاشتباه بصلتهم بمرتكبي الجريمة.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي - إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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