الفالح: السعودية مستعدة لضخ المزيد من النفط إذا حدث انقطاع كبير في الإمدادات

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 ديسمبر, 2018 07:48 م

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يصل إلى مقر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم الجمعة. تصوير: ليونارد فوجر - رويترز.

فيينا (رويترز) - اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا يوم الجمعة على خفض إنتاج النفط بأكثر من توقعات السوق على الرغم من ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض سعر الخام.

وستخفض أوبك الإنتاج من يناير كانون الثاني بواقع 800 ألف برميل يوميا عن مستويات أكتوبر تشرين الأول بينما سيساهم حلفاؤها بتخفيضات إضافية قدرها 400 ألف برميل يوميا، في خطوة سيجري مراجعتها أثناء اجتماع في أبريل نيسان.

وقفزت أسعار النفط حوالي 5 بالمئة متجاوزة 63 دولارا للبرميل لأن الخفض الإجمالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا أكبر من المستوى الذي توقعته السوق والبالغ مليون برميل يوميا.

وسئل وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عما إذا كان القرار قد يلحق ضررا بعلاقات الرياض مع واشنطن، فقال للصحفيين إن المملكة مستعدة لضخ المزيد من الخام إذا حدث انقطاع كبير في الإمدادات.

وقال الفالح "لن نحمّل المستهلكين فوق طاقتهم" مضيفا أنه بالنظر إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر دولة منتجة للنفط فإن شركاتها للطاقة "تتنفس الصعداء".

وامتنع الفالح عن الإجابة على سؤال عما إذا كان قرار أوبك ربما يدفع واشنطن إلى سحب دعمها للحكومة السعودية وسط دعوات من ساسة أمريكيين كثيرين لفرض عقوبات صارمة على المملكة في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول.

وقال الفالح إن إنتاج السعودية من النفط هبط إلى 10.7 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول من 11.1 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 10.2 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني.

وقدمت روسيا تعهدا بخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل يوميا من مستويات أكتوبر تشرين الأول البالغة 11.4 مليون برميل يوميا، رغم أنها قالت إن التخفيضات ستكون تدريجية وستحدث على مدار بضعة أشهر.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش خفضا لإنتاج النفط مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف نوفاك أن السعر الأمثل للنفط لموازنة السوق في المستقبل هو 55-65 دولارا للبرميل.

وقال إنه سيجتمع مع شركات النفط الروسية هذا الشهر لمناقشة تخفيضات الإنتاج.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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