هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مارس, 2020 07:45 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم 14 مارس آذار 2020. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

القدس (رويترز) - قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الفحوص أثبتت يوم الاثنين عدم إصابة نتنياهو بفيروس كورونا وذلك بعد التأكد من إصابة مساعدة له لشؤون البرلمان بالفيروس وذلك على الرغم من أن الزعيم البالغ من العمر 70 عاما سيبقى في عزل.

وأضاف المتحدث أوفير جندلمان على تويتر "الفحوص الطبية التي أجريت لرئيس الوزراء نتنياهو وأفراد أسرته والموظفين أثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا".

وتطلب وزارة الصحة بشكل عام من كل من خالطوا عن قرب شخصا تأكدت إصابته أو حامل للمرض العزل الذاتي لمدة 14 يوما.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا.

وسجلت إسرائيل 4695 حالة إصابة و16 وفاة بالمرض.

وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو ملتزم بالنصيحة الطبية ويعقد أغلب اجتماعاته عبر الاتصال المرئي.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك