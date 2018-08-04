الفريق الوطني العراقي لكرة القدم يصل إلى الضفة الغربية لمباراة ودية مع نظيره الفلسطيني
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رام الله(الضفة الغربية) (رويترز) - وصل الفريق الوطني العراقي لكرة القدم إلى الضفة الغربية يوم الجمعة لملاقاة نظيره الفلسطيني يوم السبت في مباراة ودية دولية على استاد فيصل الحسيني في الرام الواقعة على مشارف رام الله والمجاورة للقدس الشرقية.
ومن المتوقع أن تجتذب المباراة التي تقام في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش آلاف المشجعين الفلسطينيين الذين نادرا ما يشاهدون مباراة كرة قدم دولية بشكل مباشر.
ويقع الاستاد على الجانب الفلسطيني من حاجز الفصل الإسرائيلي ويقع موازيا لمستوطنة إسرائيلية بالقدس في الجزء الذي يريده الفلسطينيون عاصمة لدولتهم في المستقبل.
وهذه أول زيارة يقوم بها الفريق العراقي للأراضي الفلسطينية. وقد وصل الوفد العراقي إلى الضفة الغربية المحتلة قادما من الأردن.
وقال باسم قاسم مدرب الفريق الوطني العراقي في مؤتمر صحفي قبل المباراة إن هذا اللقاء يثبت بالتأكيد الأخوة والروابط بين الشعبين العربيين العراقي والفلسطيني.
وأضاف أنه يشعر أن وجود الفريق العراقي أهم من النتيجة.
وقال قاسم، الذي ينتهي عقده مع الفريق العراقي الشهر المقبل، إنه يريد الاستمرار مدربا للفريق ويأمل بأن يمدد الاتحاد العراقي لكرة القدم عقده. ومن المقرر أن يلاقي الفريق الوطني العراقي نظيره الأوزبكستاني في سبتمبر أيلول والكوري الجنوبي في أكتوبر تشرين الأول.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
رويترز