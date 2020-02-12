رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بنشر مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا يوم الأربعاء عن الشركات التي لها صلات بمستوطنات إسرائيلية وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات.
وذكر بيان نشره مكتب المالكي أن "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي".
وحث الوزير الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه "تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان".
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)