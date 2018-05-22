الفلسطينيون يطلبون من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيلية مزعومة
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وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي - صورة من أرشيف رويترز(reuters_tickers)
لاهاي (رويترز) - قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الثلاثاء طلبا للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان متصلة بسياسات الاستيطان الإسرائيلية.
ويصل الطلب لحدود أبعد من طلب كان قد تم تقديمه عام 2015 كي يحقق الادعاء في جرائم مزعومة بالمنطقة، كما أنه قد يسرع من عملية إجراء تحقيق كامل.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز