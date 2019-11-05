هذا المحتوى تم نشره يوم 05 نوفمبر, 2019 11:48 م

الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان يوم 23 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: زبير السويسي - رويترز.

تونس (رويترز) - قال متحدث قضائي في تونس يوم الثلاثاء إن النيابة العامة أوقفت سامي الفهري قطب الإعلام ومالك تلفزيون الحوار الخاص للاشتباه في غسيل أموال وفساد مالي.

وإيقاف الفهري هو أحدث خطوة في حملة لمكافحة الفساد انطلقت هذا الشهر.

وفُتح تحقيق منذ سنوات ضد الفهري بعد دعوى حكومية ضده بتهم الفساد.

وقال المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليطي إنه بعد تحقيق لساعات مع الفهري صدر إذن بإيقافه بشبهة فساد مالي وغسيل أموال.

وقناة الحوار التونسية هي صوت منتقد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ نحو عام.

ومنذ انتخاب قيس سعيد، أستاذ القانون والوافد الجديد على السياسة، رئيسا للبلاد الشهر الماضي أعادت الحكومة بالتنسيق مع الرئاسة إطلاق حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقا ماليا شمل وزارة الخارجية وشركات عامة.

وتقرر إيقاف أربعة موظفين في شركات عامة للنقل بتهم اختلاس أموال.

وخلال حملته الانتخابية تعهد سعيد بمكافحة الفساد. وفي أول خطاب له كرئيس قال إنه "لن يتسامح مع تبديد أي مليم من أموال الشعب التونسي".

وأنهت احتجاجات حاشدة على الفساد والبطالة حكم الرئيس زين العابدين بن علي في 2011، لكن الفساد استشرى بعدها.

وتقول هيئة مكافحة الفساد إن الفساد أصبح وباءا ينخر كل القطاعات خصوصا الصحة والنقل والأمن والجمارك ويكلف الدولة خسارة تصل لمليار دولار سنويا.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير أمل أبو السعود)

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