القبض على مسؤولين مصريين يشتبه في تلقيهم رشا من شركات سلع غذائية
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القاهرة (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم الثلاثاء أن السلطات المصرية ألقت القبض على أربعة مسؤولين من بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية يشتبه في تلقيهم رشا من شركات كبرى لتجارة السلع الغذائية.
وبحسب الوكالة، فإن المسؤولين الثلاثة الآخرين هم مدير مكتب رئيس الشركة القابضة، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب.
ولم تنشر وكالة أنباء الشرق الأوسط أسماء تلك الشركات لكنها وصفتها بأنها "من كبريات شركات توريد السلع الغذائية" وذكرت أن الرشا "تجاوزت مليوني جنيه... مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها".
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تتجاوز قيمة مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين 1.5 مليار دولار سنويا لتوفير الإمدادات اللازمة لبرنامج دعم الخبز.
وتشرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية على شراء سلع أخرى.
ولم يتسن الاتصال على الفور بالهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة التموين للحصول على تعليق.
(الدولار = 17.87 جنيه مصري)
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي عبد العاطي - تحرير إسلام يحيى)
رويترز