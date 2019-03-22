هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 08:01 ص

مقاتلون من قوات سوريا الديمقر اطية بقرية الباغوز بدير الزور السورية يوم 18 مارس اذار 2019 - رويترز

القامشلي (سوريا) (رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها اشتبكت مع متشددي تنظيم الدولة الإسلامية المتحصنين في منطقة الباغوز خلال الليل بدعم من ضربات جوية نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة سعيا لهزيمة آخر جيوب المقاومة التابعة للتنظيم.

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية منذ أسابيع لهزيمة الدولة الإسلامية في جيب الباغوز في جنوب شرق سوريا على مقربة من الحدود مع العراق وهو آخر جيب للتنظيم الذي كان يسيطر ذات يوم على ثلث أراضي سوريا والعراق.

واستردت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة غالبية المنطقة. وقال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز إن مقاتليه اشتبكوا في وقت متأخر يوم الخميس مع متشددي الدولة الإسلامية في أكثر من موقعين حيث رفضوا الاستسلام.

وذكر أن المتشددين تحصنوا فيما يبدو أنه كهوف في جرف صخري مطل على الباغوز وفي خنادق قريبة من نهر الفرات.

ونفذت طائرات حربية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضربتين جويتين مساء يوم الخميس استهدفتا تحركات التنظيم.

وقال بالي "تحاول قواتنا إجبارهم على الاستسلام لكن الاشتباكات مستمرة حتى الآن".

وعلى الرغم من أن هزيمة الدولة الإسلامية في الباغوز ستنهي سيطرة التنظيم على أي منطقة مأهولة فإنه لا يزال يشكل تهديدا حيث ينشط مقاتلوه في مناطق نائية في أماكن أخرى ويمكنهم تنفيذ هجمات.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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