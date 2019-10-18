هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 04:45 م

دخان يتصاعد من مبنى بالقرب من بلدة رأس العين كما أمكن رؤيته من الجانب التركي على الحدود مع سوريا يوم الجمعة. تصوير: ستويان نينوف - رويترز

جيلان بينار (تركيا) (رويترز) - ترددت أصداء القصف في منطقة الحدود السورية التركية صباح الجمعة رغم وقف لإطلاق النار مدته خمسة أيام اتفقت عليه تركيا والولايات المتحدة، وقالت واشنطن إن الاتفاق يشمل فقط جزءا صغيرا من الأراضي التي تستهدف أنقرة السيطرة عليها.

وسمع صحفيو رويترز في منطقة الحدود دوي طلقات البنادق الآلية والقصف ورأوا في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الدخان يتصاعد من بلدة رأس العين السورية الحدودية، وهي منطقة عمليات، لكن أصداء القتال تراجعت بحلول الضحى.

وتقضي الهدنة، التي أعلن عنها مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي يوم الخميس عقب محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوقف الأعمال الحربية خمسة أيام من أجل السماح لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بالانسحاب من منطقة تسيطر عليها القوات التركية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن الهجمات استمرت بالطائرات والمدفعية على مواقعها وعلى أهداف مدنية في رأس العين.

وكتب مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية على تويتر "تركيا تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار بمواصلة الهجوم على البلدة منذ الليلة الماضية".

وقالت الإدارة التي يقودها الأكراد بالمنطقة إن الانتهاكات التركية للهدنة في رأس العين أسفرت عن وقوع ضحايا بدون ذكر تفاصيل.

ويهدف الاتفاق إلى تخفيف أزمة ارتبطت بإصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا متعجلا وغير متوقع بانسحاب أمريكي يقول منتقدوه إنه يرقى إلى حد التخلي عن الحلفاء الأكراد المخلصين الذين قاتلوا لسنوات إلى جانب القوات الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأشاد ترامب بالاتفاق الذي قال إنه سينقذ "ملايين الأرواح".

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام وقف إطلاق النار في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بأنه ناجح حتى لو كان وقف العمليات القتالية "يستغرق وقتا".

واعتبرت تركيا الاتفاق نصرا مؤزرا في حملتها للسيطرة على قطاع من الأراضي الواقعة على الحدود بطول مئات الكيلومترات وعمق 30 كيلومترا لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية وهي المكون الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال أردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة في اسطنبول "بدأت الآن مدة الساعات المئة والعشرين. خلال هذه المدة سوف تغادر منظمة وحدات حماية الشعب الإرهابية المنطقة التي حددناها منطقة آمنة". وأضاف أن المنطقة الآمنة ستكون بعمق 32 كيلومترا وتمتد لمسافة 440 كيلومترا من الغرب إلى الشرق.

لكن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، قال إن الاتفاق لم يغط سوى مساحة أصغر، حيث تتحرك القوات التركية بالفعل، دون أن يعطي تفاصيل بشأن طول القطاع الحدودي الذي تعتقد واشنطن أن الاتفاق يشمله.

وقال الأكراد إنها مقصورة على شريط صغير بين بلدتين حدوديتين شهدتا القسم الأكبر من المعارك وهما رأس العين وتل أبيض بطول 120 كيلومترا فقط.

وفي ظل سحب الولايات المتحدة قواتها وقوامها ألف جندي من شمال سوريا فإن حجم طموحات تركيا سيتحدد على الأرجح بناء على ملء روسيا وإيران الفراغ الذي تركه الانسحاب الأمريكي.

وبالفعل اتخذت قوات الرئيس السوري بشار الأسد المدعومة من موسكو وطهران مواقع، بدعوة من القوات الكردية، في أراض كانت تحميها واشنطن في السابق .

وأقر المبعوث الأمريكي جيفري بأن تركيا تتفاوض الآن مع موسكو ودمشق حول السيطرة على المناطق التي تنسحب منها القوات الأمريكية والتي لم يشملها اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال "كما تعلمون نحن أمام موقف (معقد) للغاية مع وجود عناصر من الجيش الروسي والسوري والتركي والأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية وبعض عناصر تنظيم الدولة الإسلامية كلهم يتحركون هنا وهناك بجموح شديد".

وأضاف "الآن الأتراك يجرون المناقشات الخاصة بهم مع الروس والسوريين في مناطق أخرى من شمال شرق (سوريا) وفي منبج إلى الغرب من نهر الفرات". وتابع "مسألة ما إذا كانوا سيضمون ذلك لاحقا إلى منطقة آمنة يسيطر عليها الأتراك هذا لم تتم مناقشتها بأي قدر من التفصيل".

* رفع العقوبات

جاء في البيان الأمريكي التركي المشترك الذي صدر بعد المحادثات التي أجريت في أنقرة يوم الخميس أن واشنطن وأنقرة ستتعاونان في التصدي لمسألة مقاتلي الدولة الإسلامية وأفراد أسرهم المحتجزين في السجون والمعسكرات، وهم مصدر قلق دولي كبير.

وقال بنس إن العقوبات الأمريكية التي فرضت يوم الثلاثاء سترفع بمجرد أن يصبح وقف إطلاق النار دائما.

وفي واشنطن، قال أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين انتقدوا إدارة ترامب لتقاعسها عن منع الهجوم التركي في المقام الأول، يوم الخميس إنهم سيمضون قدما في تشريع لفرض عقوبات على تركيا.

وبدأ الهجوم التركي بعد أن سحب ترامب القوات الأمريكية إثر مكالمة هاتفية مع أردوغان في السادس من أكتوبر تشرين الأول.

وفجر الهجوم أزمة إنسانية جديدة في سوريا مع فرار 200 ألف مدني حسب تقديرات الصليب الأحمر، ومخاوف أمنية تتعلق بآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في السجون الكردية، وأزمة سياسية داخلية لترامب.

وتقول تركيا إن المنطقة الآمنة ستفتح مجالا أمام عودة ما يقدر بمليوني لاجئ سوري تستضيفهم في أراضيها إلى بلادهم وإنها ستبعد عن الحدود وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية لصلاتها مع المسلحين الأكراد في جنوب شرق تركيا.

وقال مسؤول تركي لرويترز إن أنقرة حصلت على "ما أردناه بالضبط" من المحادثات مع الولايات المتحدة.

(شارك في التغطية دارين باتلر وعلي كوجوك جوشمن في اسطنبول - إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)

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