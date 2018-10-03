القنصلية السعودية في اسطنبول: نتابع أنباء اختفاء الصحفي جمال خاشقجي
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خطيبة السعودي جمال خاشقجي (يسارا) وصديقة لها تنتظران أمام القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الأربعاء. تصوير: عثمان أروسال - رويترز(reuters_tickers)
(رويترز) - قالت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول إنها تتابع ما ورد في وسائل الإعلام عن اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية.
وأكدت القنصلية أنها تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات التركية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي.
(تغطية هشام حاج علي - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز