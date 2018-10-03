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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 12:47 ص 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 00:47

خطيبة السعودي جمال خاشقجي (يسارا) وصديقة لها تنتظران أمام القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الأربعاء. تصوير: عثمان أروسال - رويترز (reuters_tickers)