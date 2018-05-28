القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم الأمعري بعد أيام من وفاة جندي أصيب خلال مواجهات فيه
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جنود إسرائيليون في الخليل بالضفة الغربية يوم 11 مايو أيار 2018. تصوير: موسى قواسمة - رويترز(reuters_tickers)
مخيم الأمعري (الضفة الغربية) (رويترز) - اقتحم عشرات الجنود الإسرائيليون صباح يوم الاثنين مخيم الأمعري في مدينة رام الله بعد أيام من وفاة جندي إسرائيل متأثرا بإصابته بحجر في المخيم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطواقم الطبية تعاملت مع 13 إصابة في المخيم خلال المواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية ووُصفت جميع الإصابات بأنها "طفيفة في الأطراف".
ورشق مئات الشبان القوات الإسرائيلية التي دخلت إلى وسط المخيم بالحجارة والتي ردت بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
وتحدثت مصادر محلية عن اعتقال 15 شخصا من أبناء المخيم خلال عملية الاقتحام الإسرائيلية.
وعبر نتنياهو في تغريدة له على تويتر يوم الأحد "عن حزننا العميق جراء وفاة الرقيب أول رونين لوبارسكي".
وقال إن الجندي "كان مقاتلا في وحدة المستعربين دوفديفان".
وأوضح نتنياهو أن الجندي "أصيب بجروح خطيرة خلال مشاركته في عملية عسكرية أجريت الأسبوع الماضي في رام الله ".
وقال "أؤكد على أن أجهزة الأمن ستلقي القبض على الإرهابي الذي أدى إلى مقتله ودولة إسرائيل ستحاسبه".
ولم تتبن أي من الفصائل الفلسطينية عملية إصابة الجندي ولاحقا مقتله.
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير علا شوقي)
رويترز