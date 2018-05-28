القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم الأمعري بعد أيام من وفاة جندي أصيب خلال مواجهات فيه

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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2018 09:56 ص 28 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:56

جنود إسرائيليون في الخليل بالضفة الغربية يوم 11 مايو أيار 2018. تصوير: موسى قواسمة - رويترز (reuters_tickers)