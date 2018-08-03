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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 01:53 ص 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 01:53

القوات الإسرائيلية تلقي قنابل الغاز المسيل للدمع على متظاهرين فلسطينيين يحتجون للمطالبة بحق العودة عند الحدود مع قطاع غزة يوم الجمعة. تصوير إبراهيم أبو مصطفى - رويترز.

من نضال المغربي

غزة (رويترز) - قال مسؤول في مستشفى بقطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا بالرصاص وأصابت 220 آخرين على الأقل خلال احتجاجات على الحدود مع القطاع يوم الجمعة في حين يسعى دبلوماسيون للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال منظمون إن الاحتجاجات الأسبوعية التي بدأت في 30 مارس آذار ستستمر لحين رفع إسرائيل للحصار الاقتصادي عن قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته ردت باستخدام "وسائل تفريق أعمال الشغب" وإنها عملت " وفقا للإجراءات المعيارية للعمليات" وهو مصطلح يشير إلى استخدام الذخيرة الحية الدقيقة بعد أن اقتحم بعض من سكان غزة السياج الحدودي وهاجموا الجنود بقنابل حارقة وشحنة متفجرة.

وقال إن نحو ثمانية آلاف من سكان غزة شاركوا في الاحتجاجات في خمسة أماكن بمحاذاة الحدود.

وقال مسؤول بمستشفى في غزة إن القتيل في الخامسة والعشرين من عمره وأن إصابات 90 شخصا كانت نتيجة أعيرة نارية.

وقتل 156 فلسطينيا على الأقل في احتجاجات على الحدود بين إسرائيل والقطاع منذ مارس آذار في حين قتل جندي إسرائيلي برصاص قناص في غزة.

وخسرت إسرائيل قطاعات من الأراضي الزراعية والغابات بسبب حرائق سببتها الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم التي يتم تعبئتها بمواد حارقة وإطلاقها من غزة.

*جهود وساطة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نتنياهو ألغي زيارة كان سيقوم بها إلى كولومبيا الأسبوع المقبل وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن من المقرر أن يجري نتنياهو مشاورات مع كبار أعضاء حكومته يوم الأحد لبحث مقترحات لإنهاء التوترات.

ووصل مسؤولون كبار من حماس إلى قطاع غزة قادمين من مصر في وقت متأخر من مساء الخميس لمناقشة الاتفاق المحتمل لكن لم تُذكر أي تفاصيل. ويضم ذلك الوفد نائب رئيس الحركة صالح العاروري الذي أبعدته إسرائيل في 2010.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس قبل وصول الوفد إن "الوفد سيصل قطاع غزة للتشاور في قضايا تهم شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة وانهاء حصار غزة."

وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى حماس منظمة إرهابية. ونشبت ثلاثة حروب بين إسرائيل وحماس منذ عام 2008 كانت آخرها في 2014.

وكان نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط قد قال على تويتر يوم الأحد إنه عقد "اجتماعات مثمرة" مع المسؤولين المصريين في إطار جهود إنهاء تصعيد التوترات في غزة وحل المشكلات الإنسانية.

وقال "الشيطان يكمن دائما في التفاصيل ولكننا نتحرك قدما للأمام لصالح السلام".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تسعى لالتزام طويل الأمد من حماس بإنهاء الاحتجاجات ووقف إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة في مقابل رفع القيود المفروضة على القطاع على مرور البضائع والتنقل.

وعن زيارة وفد حماس قال حسام بدران المسؤول السياسي بالحركة "نحن نريد أن نحقق وحدة وطنية على أعلى مستوى لكسر الحصار...نريد أن نكسر الحصار مرة وإلى الأبد".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية -)

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رويترز