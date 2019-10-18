هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 08:18 م

القدس (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن قواتها أطلقت النار على فلسطيني كان يجري وهو يحمل سكينا صوب نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة، وقال مسؤولون فلسطينيون إنه توفي متأثرا بجراحه.

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن فلسطينيا جرى صوب نقطة تفتيش بين إسرائيل ومدينة طولكرم بوسط الضفة الغربية، وكان يحمل "سكينا في يده بهدف مهاجمة أفراد الأمن فيما يبدو".

وقالت الوزارة في بيان إن أحد أفراد القوات طالب المهاجم بالتوقف "وبعد عدم استجابته لذلك... أطلق النار صوبه وحيده".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الرجل فلسطيني وإنه توفي متأثرا بجراحه. ولم يقدم المسؤولون الفلسطينيون مزيدا من التفاصيل.

ووزعت وزارة الدفاع الإسرائيلية صورة قالت إنها لموقع الحادث. وأمكن رؤية غطاء بلاستيكي أسود قالت المتحدثة باسم الوزارة بيتي إلوفيتشي إنه وضع فوق جثة الفلسطيني على جانب الطريق وكانت نقطة التفتيش في الخلفية على بعد أمتار.

وتشهد الضفة الغربية أعمال عنف منذ انهيار محادثات السلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة في 2014.

(تغطية صحفية رامي أيوب من القدس وعلي صوافطة من رام الله - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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